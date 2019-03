Decizie UE privind ora de vara. De cand intra in vigoare masura

ora de vara 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eurodeputatii au votat astazi, cu o larga majoritate, abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana in 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut. Ora de vara 2019. Romania trece la ora de vara in acest weekend In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia pentru transport si turism a Parlamentului European, statele membre UE vor renunta la practica de a-si schimba ora de doua ori pe an si vor decide daca prefera sa ramana la ora standard sau de iarna sau sa mentina permanent ora de vara. Conform proiectului de rezolutie, tarile europene care decid sa mentina permanent ora de vara vor efectua ultima s ...