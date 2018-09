Declarație INCENDIARA a primarului din Sinaia: Oaspeții fostului principe credeau ca Romania e o țara salbatica, bananiera

Primarul din Sinaia, singurul politician care participă la nunta fostului principe Nicolae, susține că a participat, seara trecută, la o recepție la care au participat mai mulți oaspeți din străinătate ai fostului principe, menționând că aceștia i-au spus că au crezut că România este o țară bananieră.

"Este un eveniment cu totul si cu totul special. Dupa 70 ani avem o nunta regala. Principele Nicolae este unicul mostenitor pe linie masculina al Regelui Mihai. Ma bucur ca am vazut foarte multi romani pe bulevard. Le urez casa de piatra si sa consolideze Casa Regala a Romaniei. De aceasta nunta s-au ocupat principele Nicolae cu Alina, i-am ajuta cu privire la restrictia circulatiei atat timp cat caleasca va parcurge bulevarduș. Ne-am luat toate masurile de siguranta", a declarat edilul.

Referitor la faptul că nunta ar putea fi o ocazie de a atrage turiști străini, edilul din Sinaia a răspuns: "Aseara am participat la o receptie pe care Principele a oferit-o, la care au particpat oameni din toata tarile, multi erau surprinsi, se asteptau la o tara salbatica, bananiera, asa mi-au spus. Unii dintre ei au fost pentru prima data in Sinaia si nu credeau ca sutem in Europa decat cu numele".