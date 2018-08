Declarații contradictorii. Coordonatorul INTERVENȚIEI din Piața Victoriei: Ordinul de evacuare s-a dat in jurul orei 20.00. Prefectul a fost la fața locului

Coordonatorul intervenției din Piața Victoriei, maiorul Laurențiu Cazan, susține că prefectul Capitalei a fost prezent, pe 10 august, în Piața Victoriei, acesta precizând că ordinut de intervenție s-a dat în jurul orei 20.00. Anterior, Jandarmeria Română susținea că ordinul a fost semnat la 23.00.

"În permanenta am fost in contact cu toate autortatile , inclusiv cu prefectul, care fost prezent la fata locului de la 16. Tensiunea a inceput sa creasca, a fost progresiva, violentele impotriva jandarmilor a crescut constant, de la 17 am avut jandarmi răniți. Când am vazut ca lucrurile incep sa degenereze am discutat cu prefectul si i -am zis ca daca vor degenera si nu resim sa avem un moment in care atacurile nu inceteaza vom ajunge la restabilirea ordinii publice. Dansa a zis ca e pregatita, am fost la fata locului tot timpul. S-a luat decizia pentru a avea un ordin de restabilirea a ordinii publice, s-a dat in jurul orei 20,.00", a declarat Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției de Piața Victoriei, la Tvr1.