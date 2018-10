Declarații CUTREMURATOARE ale fostului fotbalist al lui CFR Cluj, care a cazut de la etajul 3: 'Am alt meci, cel de a trai cat mai am de trait'

Pelayo Novo, fost component al echipei CFR Cluj care a căzut de la etajul trei al unui hotel în luna martie, la Huesca, a declarat într-un interviu pentru EFE că a acceptat faptul că nu va mai putea juca fotbal şi că după accident viaţa sa “a început de la zero”, relatează presa spaniolă.

În prezent, Pelayo Novo este în recuperare la un spital din Toledo, scrie news.ro.

“Sunt mai bine, mai ales de când am venit la spitalul din Toledo. Progresul este semnificativ, pentru că atunci când am fost internat abia puteam să mă mut din pat pe scaun. Aveam nevoie de ajutor. Din fericire, acum mă deplasez cu două cârje, pot să merg susţinut de ele şi am independenţă. Voi continua recuperarea şi nu am vreo limită în cap. Totodată ştiu că trebuie să accept rănile pe care le-am suferit şi să trăiesc cu ele. Fiecare leziune medulară este diferită. Organismul se reface cel mai mult în primele luni, între patru şi şase luni, dar la leziunea pe care am suferit-o eu perioada poate fi mai mare”, a spus jucătorul.

El a precizat că nu îşi aminteşte momentul accidentului. “Corpul uman este inteligent şi memoria selectivă. Eu nu îmi amintesc nimic din acea dimineaţă. Lovitura a fost atât de puternică şi căzătura de la o înălţime atât de mare încât mi-am pierdut cunoştinţa imediat şi îmi amintesc doar de când m-am trezit în spitalul din Zaragoza. M-am născut din nou la Spitalul Clinic Lozano Blesa din Zaragoza. Viaţa mea a început de la zero”.

La spitalul din Toledo, Pelayo Novo a înţeles că pentru el s-a terminat cariera de fotbalist. “Este greu de acceptat, dar există viaţă şi după aşa ceva”.

Fotbalistul a vorbit despre susţinerea de care a avut parte în perioada de după accident, spunând că au fost alături de el familia, prietenii, fanii, colegii de la Albacete şi oameni de fotbal. Pelayo Novo a mulţumit şi presei pentru că a înţeles că avea nevoie de timp pentru a se concentra pe recuperare. “Iniţial, medicii au spus că viaţa mea este în pericol şi că voi rămâne paraplegic. Din fericire, astăzi pot merge cu ajutorul cârjelor. Totul era negru. Acum consider că am alt meci, cel de a trăi cât mai am de trăit, un meci pe care îl voi juca şi pe care sper să îl câştig. Ştiu că există şi opţiunile de a pierde sau de a remiza, dar nu voi renunţa să lupt. Voi continua recuperarea, să respect o rutină, să fac sport, să mă bucur jucând tenis, aş putea să merg şi la plajă… Am aceste idei în cap. Trebuie să apreciezi viaţa pentru că în orice moment te poate schimba”.

Pelayo Novo, în vârstă de 27 de ani, a căzut de la etajul trei al hotelului în care era cazată echipa Albacete, în data de 31 martie.

Spaniolul a fost legitimat la CFR Cluj în perioada iunie – august 2017.

