Declarațiile de avere ale miniștrilor. Cat de bogata este Ana Birchall

Mai mulți miniștri, în frunte cu premierul Viorica Dăncilă, și-au făcut publice declararațiile de avere. Viceprim-ministrul Ana Birchall este unul dintre ei.

Conform declaraţiei de avere reactualizată în 12 iunie 2018, Ana Birchall are în proprietate două terenuri cu destinaţie fâneaţă şi unul cu destinaţie păşune în localitatea Dorna Arini (judeţul Suceava).



Viceprim-ministrul are în proprietate un apartament în Bucureşti. Totodată, în coproprietate cu soţul său, Martyn Birchall, ea deţine alte două apartamente, la Bucureşti şi New York (NY, SUA), o casă de locuit în New Haven (CT, SUA) şi o casă de vacanţă la Dorna Arini (judeţul Suceava).



Birchall are un autoturism Volvo, an de fabricaţie 2006, bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 de euro şi un lingou de aur dobândit în 2011.



Viceprim-ministrul posedă, totodată, împreună cu soţul său, mai multe sume de bani în depozite, conturi curente şi fonduri de investiţii deschise în lei, dolari, euro, lire sterline la bănci din România şi din străinătate. La acest capitol, Birchall a menţionat, între altele, şi investiţii financiare în străinătate în companii private a căror valoare este estimată la 23 milioane de euro, informează agerpres.



Ca datorii, vicepremierul a menţionat şi suma de 153.000 USD contractată în anul 2000 de la Washington Mutual (SUA) având scadenţa în 2018.



În privinţa veniturilor dobândite în ultimul an fiscal încheiat, Birchall a încasat ca deputat 57.523 de lei (sumă netă) şi alte 88.840 de lei (sumă netă).



Totodată, soţii Birchall au primit 58.162,5 dolari bani proveniţi din închirierea unor imobile în SUA.