Declarat mort in mai multe randuri de ruși și americani, liderul Statului Islamic revine și face apel la continuarea Jihadului

"Cupa Centenarului", turneu din calendarul ITF Pro, dotat cu premii totale in valoare de 15.000 de dolari, si organizat de Academia de Tenis Herastrau, a inceput cu nu mai putin de 20 de jucatoare din Romania pe tabloul principal, iar dintre acestea, sase si-au asigurat prezenta in sferturile de fin ...

Pasagerii Aeroportului Otopeni au rămas împietriți când au văzut astăzi, în zona de check in, un bărbat îmbrăcat super elegant și încălțat cu pantofi cu toc! Cât de departe poate merge moda? Pentru unii foarte departe! Vă prezentăm exemplul unui bărbat, cel mai probabil un străin, surprins pe Aeroportul Otopeni într-o ipostază uluitoare. Îmbrăcat elegant