Declaratia criminalei de la metrou: "Nu ma interesa ce a patit, doar incercam sa imi gasesc pantaloni mai ieftini"

Cu detasare si sange rece, Magdalena Serban a explicat astazi ce s-a intamplat pe 12 decembrie 2017, atunci cand a impins-o spre moarte pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, insarcinata, pe care nici nu o cunostea. "Am impins-o o data dupa care m-a impins si ea, apoi am impins-o si eu ca sa nu cad pe podea. A opus rezistenta. A venit metroul si am plecat, am iesit afara, am mancat si am cautat iar de serviciu pe la magazine si am intrebat daca au nevoie de vanzator, nu am gasit si m-am intors la metrou", si-a inceput declaratia Magdalena Serban. "Apoi pe peron ma uitam la mai multe persoane si vedeam negru in jurul mea, la fiecare ce face. O fata care a venit mult spre mine in fata ...