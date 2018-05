Declaratia transanta facuta de Radu Mazare: NU ma mai intorc!

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate. Mihai Gadea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazare pentru Antena 3, de altfel, primul interviu acordat de acesta unei institutii de presa dupa verdictul dat de judecatori. "Am ramas fara cuvinte, pur si simplu. Ce reactie pot sa mai am. Sunt acuzat de abuz in serviciu in care toti 20 si ceva de martori, fie ca au fost consilieri locali, fie functionari ai primariei, fie evaluatuatori, si-au asumat documentele semnate, au spus ca au fost in regula ...