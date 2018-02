Declaratia trasnita a omului propus pentru premiul Nobel. Care e dieta minune care l-a ajutat sa ajunga la 104 ani

Boris Pahor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Boris Pahor este un personaj indragit si controversat in Europa. Acesta a ajuns la varsta de 104 ani si are o poveste de viata fascinanta, fiind nascut in Imperiul Austro-Ungar. Acesta a supravietuit mai multor lgare de concentrare in al doilea razboi mondial si a scris cateva carti ce i-au adus nominalizarea la premiul Nobel pentru literatura. "Nu ma gandesc la varsta decat atunci cand ma imbolnavesc", spune Pahor in gluma, care declara ca nu ii place sa mearga la doctor ci prefera sa se trateze singur. "Lapte si zahar, pe asta ma bazez", spune Pahor, cel care a trecut prin momente teribile in viata sa, atunci cand nu avea ce sa manance. Pahor, de origine slovena, a supravie ...