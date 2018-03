Declaratie de Unire cu Basarabia adoptata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti

La propunerea consilierilor Partidului Mişcarea Populară, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat o Declaraţie de Unire cu Republica Moldova. În şedinţa de miercuri, 28 martie, vicepreședintelui PMP, Lucian Iliescu, consilier general la Primăria, capitalei a dat citire, în plenul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a Declaraţiei de Unire, document asumat de consilierii tuturor partidelor politice reprezentate.

„Pentru mine, a fost o onoare să dau citire unei Declarații de Unire cu R. Moldova, un ideal în care am crezut dintotdeauna. Sunt încântat că am reușit, în numele împlinirii acestui obiectiv, să depășim diferențele politice și să ne asumăm respectarea celor enunțate în Declarație. Suntem în an aniversar. Ieri am sărbătorit 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Din respect pentru cei care au făcut-o posibilă, avem obligaţia să facem ce este corect”, a declarat Lucian Iliescu.