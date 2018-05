Declaratie exploziva inainte de CSM Iasi-FCSB! ''Primarul Iasului este stelist''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Poli Iasi va juca maine incepand cu ora 20:45 cu FCSB, intr-un meci crucial care ar putea stabili noua campioana a Romaniei. Florin Prunea, fost presedinte la Poli, spune ca actualul primar al orasului, Mihai Chirica, e mare suporter al celor de la FCSB, insa niciunul dintre edilii din Copou nu are influenta la echipa si garanteaza ca meciul de maine se va disputa exclusiv pe teren Poli Iasi - FCSB e un meci aproape vital in lupta pentru titlu, iar contextul e unul cu totul si cu totul special. Iasi nu mai are absolut niciun obiectiv, va termina pe locul 6 indiferent de rezultatele din ultimele etape, in timp ce un pas gresit al ros-albastrilor ar putea echivala cu ratarea principalului obiectiv al sezonului: castigare ...