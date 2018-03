Declaratii cutremuratoare: Statul paralel facea guverne

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezent intr-o emisiune la Antena 3, presedintele Liviu Dragnea a facut o serie de declaratii cu adevarat cutremuratoare. Acesta sustine ca statul paralel facea guverne „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam despre cum va arata voul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara asta , dar sa nu discutam despre Guvern ca e obosit. Mi s-a parut foarte ciudat. Ne-am intalnit dupa ce am fost la Cotroceni si a luat mandatul de la presedinte. A ramas sa ne vedem duminica. Am plecat acasa destul de contrariat. (...) Sambata j ...