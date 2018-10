Declaratii de presa! Tudorel Toader vorbeste despre Legile Justitiei - LIVE TEXT

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. In consecinta, Tudorel Toader face unele declaratii. Cele mai importante declaratii: Guvernul a adoptat un OUG. Suntem in momentul in care se incheie o perioada de dezbateri pe Legile Justitiei. Nu am mers la sediul Comisiei de la Venetia pe cont propriu, sau pentru a le cere acordul In sinteza, care sunt principalele modificari. In primul rand, se mareste vechimea necesara in magistratura pentru cei care vor dobandi functia de procuror general la ICCJ, prim adjuncult, functiile de conducere de la DNA si DIICOT, durata vechimii--mini ...