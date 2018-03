Declaratii Liviu Dragnea! Ce spune despre candidatura lui Codrin Stefanescu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente, Liviu Dragnea, face o serie de declaratii despre Congresul PSD. Iata cele mai importante declaratii. ''Vad o mare disperare inainte de congres. M-au prins cum vindeam portocale pe plaja. Nu pot sa lamuresc orice prostie care iese. Eu am incheiat discutia despre acest subiect. L-am mai discutat si in 2017. Eu o sa incerc sa ii conving pe colegii nostri sa ii accepte. Unul dintre candidati nu are nici macar declaratia de candidatura. Eu m-am abtinut de la vot. O sa incerc sa ii conving pe colegii mei sa ii lase sa candideze. '' Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. liviu dragnea ...