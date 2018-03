Declaratii socante ale barbatului din Brasov care si-a omorat sotia si cei doi copii. A spus ca a comunicat telepatic cu copiii, dupa ce i-a ucis

Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fata anchetatorilor, criminalul a facut niste declaratii socante.

Socant, criminalul a spus ca, dupa ce si-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea si ca acestia i-au transmis ca „e mai bine acolo”. Criminalul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare.

Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare si in existenta vietilor multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese”.

Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana ”ciudata”, dar nu ”nebuna”.

Florin Buliga, in varsta de 43 ani, si-a omorat sotia si pe cei doi copii, in noaptea de luni spre marti, cand acestia dormeau. Cateva ore mai tarziu, el a mers la sediul IPJ Brasov si le-a spus anchetatorilor ca i-a ucis pe sotia sa, in varsta de 42 ani, precum si pe fiica lor, de 18 ani si fiul de 13 ani.

El a povestit ca, dupa triplul asasinat, a mers la Manastirea Sinca Veche si ca avea ganduri sinucigase, dar nu a reusit sa-si duca la bun sfarsit planul.

Anchtatorii au aflat de la Florin Buliga ca, in jurul orei 03.00, a mers in camerele in care dormeau sotia si cei doi copii, si i-a injunghiat, pe rand, cu un cutit.

