Declaratiile lui Tudorel Toader! Ce spune despre extradarea lui Sebastian Ghita si revocarea sefei DNA

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face in aceasta dimineata, o serie de declaratii despre o eventuala extradare a lui Sebastian Ghita. ''Judecatorii din Serbia au solicitate, suplimentar, referiri cu privire la natura, continutul activitatilor infractionale. Ministerul Justitiei a solicitat Curtii de Apel Ploieste, documentele necesare. Le-am primit, au fost trimise prin fac la minister. Astazi o sa primim si in original documentele. In momentul in care o sa le primim in originale, o sa le trimitem in Serbia. Noi vorvim despre ceea ce au solicitat cei din serbia, nou nu ne putem substitui judecatorilor. Daca cei din Serbia vor considera necesar sa solicite si altceva, noi o sa trimit ...