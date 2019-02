Declaratiile Simonei Halep au ajuns la urechile celor de la L'Equipe: "Franta este avertizata!"

Romania a reusit o calificare entuziasmanta in semifinalele Fed Cup 2019, dupa ce a invins detinatoarea trofeului, Cehia, la Ostrava, cu 3-2. Imediat dupa acest succes, Simona Halep a declarat ca obiectivul principal pentru 2019 este castigarea Fed Cup.

Franta - Romania Fed Cup | Ce scrie L'Equipe

Afirmatiile fostului lider WTA au ajuns la urechile francezilor, iar celebrul cotidian L'Equipe considera ca Franta a fost pusa astfel in garda, inaintea semifinalei cu Romania, din aprilie.

"Dupa ce si-a vazut finalul de sezon stricat de o accidentare la spate, Halep, care a cedat in ianuarie, in optimile de finala ale Australian Open, in fata Serenei Williams, creste in putere. A aratat deja asta, weekend-ul trecut, la Ostrava, in sfertul de finala contra Cehiei. Ea si-a castigat cele doua meciuri de simplu, in special in fata Karolinei Pliskova, si a purtat Romania catre o premiera istorica in ultimul careu al unei competitii pe care a facut-o obiectivul ei prioritar in acest an", a scris sursa citata.

Franta - Romania Fed Cup | Ce a spus Simona dupa victoria cu Cehia

Dupa succesul de la Ostrava, racheta numarul 1 a Romaniei a dezvaluit ca principala sa tinta pentru anul in curs este castigarea trofeului alaturi de coechipierele sale.

"Cand a inceput sezonul, am spus ca obiectvul meu principal este de a juca bine in Fed Cup si de a reusi un rezultat mare. Sper cu adevarat ca vom putea castiga viitoarea intalnire. Asta ar fi enorm pentru noi, pentru tara noastra. Doresc cu adevarat sa ridic trofeul", a spus Halep.

"Franta, care va gazdui semifinala cu Romania, la 20 si 21 aprilie, este avertizata: va infrunta un fost numar 1 mondial super-motivat si al carui bilant in Fed Cup ar trebui sa le ingrijoreze pe jucatoarele lui Julien Benneteau: 18 victorii si doar cinci infrangeri la simplu, ultima in 2016, contra germanei Angelique Kerber", a comentat L'Equipe declaratiile Simonei Halep.

Romania a invins Cehia, la Ostrava, cu scorul de 3-2, obtinand biletele pentru semifinalele FedCup, faza in care Simona Halep si coechipierele ei vor intalni Franta, care a trecut in sferturi de Belgia, cu 3-0, la Liege. Romania va evolua in deplasare, pe 20 si 21 aprilie, in aceasta faza a competitiei, in direct la Digi Sport.

