Declinul demografic s-a accentuat in ianuarie, din cauza cresterii mortalitatii

Populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat în ianuarie, când s-au pierdut 9.867 de locuitori, faţă de 6.495 în aceeaşi lună a anului 2018, în principal din cauza creşterii mortalităţii, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie news.ro.

În decembrie 2018, populaţia României a continuat scăderea din cauze demografice: s-au pierdut 10.739 de locuitori, faţă de 6.918 în aceeaşi lună a anului 2017.

În ianuarie, s-au născut 16.969 copii, cu 2.150 mai puţini decât în decembrie 2018 şi cu 159 mai puţini faţă de aceeaşi lună din 2018.

Totodată, în ianuarie, s-au înregistrat 26.836 decese, cu 1.278 mai multe decât în decembrie 2018 şi cu 3.213 mai multe faţă de ianuarie 2018.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în ianuarie, faţă de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 104 decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 6 mai puţine decât în urmă cu un an.

În luna ianuarie 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5.270 căsătorii, cu 1.929 mai puţine decât în luna decembrie 2018. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 896, cu 1.827 mai puţine decât în luna decembrie 2018.