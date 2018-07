Decontari ilegale de servicii si dispozitive medicale de la casele de asigurari de sanatate. Zeci de dosare penale intocmite in patru luni

Cristiano Ronaldo primește 750.000 de dolari pentru o simpla postare pe Instagram! Publicația spaniolă Marca a făcut un top al celor mai bine plătiți fotbaliști pe postările pe Instagram. În vârful clasamentului se află starul portughez, Cristiano Ronaldo, care primește pe o singură poză „urcată” pe contul său de Instagram 750.000 de dolari. Atacantul lui Juventus, este urmat pe podium de brazilianul Neymar, cu 600.000 de dolari, […] The post Cristiano Ronaldo primește 750.000 de dolari pentru o simplă postare pe Instagram! appeared first on Cancan.ro.

Andreea Mantea a izbucnit in plans, deși știa ca e filmata! Ce s-a intamplat in ultima ediție a emisiunii pe care o prezenta cu Victor Slav Ultima ediție a emisiunii “WOWbiz” a fost presărată cu emoții puternice și mici regrete… Atât din partea telespectatorilor, cât și a prezentatorilor și colegilor lor. Andreea Mantea nu și-a putut stăpâni lacrimile la scurt timp după ce a pășit pentru ultima dată în platoul late night show-ului, pe care l-a prezentat la Kanal D împreună […] The post Andreea Mantea a izbucnit în plâns, deși știa că e filmată! Ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii pe care o prezenta cu Victor Slav appeared first on Cancan.ro.

Autoritațile din Grecia au stabilit cauza incendiilor de vegetație Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sâmbătă că, principala cauză a încendiilor de vegetație, în urma cărora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relatează site-ul ekathimerini.com. Nikos Toska, adjunct al ministrului Apărării de la Atena, a declarat vineri că există indicii și semne că incendiile devastatoare de […] The post Autoritățile din Grecia au stabilit cauza incendiilor de vegetație appeared first on Cancan.ro.

Mihai Bendeac și-a ieșit din minți in fața unui concurent iUmor: ”Ești un dobitoc” După ce a fost acuzat de un concurent pe care îl juriza în cadrul emisiunii iUmor precum că ar vedea doar interesul banilor, Mihai Bendeac s-a înfuriat și l-a atacat cu replici dure. Mihai Bendeac a avut replici acide la adresa unuia dintre concurenții de la emisiunea pe care o jurizează. Bogdan Zolteanu, unul dintre […] The post Mihai Bendeac și-a ieșit din minți în fața unui concurent iUmor: ”Ești un dobitoc” appeared first on Cancan.ro.

Andreea Mantea iși trateaza celulita cu alcool! ”Ma masam cu palinca…” Andreea Mantea a mărturisit că a găsit o rețetă total atipică pentru a scăpa de celulită. Ea folsoește alcool cu foarte mutle grade, pe care îl masează pe zonele cu probleme, iar asta chiar dă rezultate! Fosta prezentatoare Kanal D a avut mari probleme cu celulita. Aceasta a mărturisit că a încercat să scape de […] The post Andreea Mantea își tratează celulita cu alcool! ”Mă masam cu palincă…” appeared first on Cancan.ro.

Donald Trump sustine ca nu stia de intrevederea intre apropiati ai sai si oficiali rusi Preşedintele american Donald Trump a negat că ar fi ştiut despre întrevederea între membri ai echipei sale de campanie şi oficiali ruşi, care a avut loc în 2016 la Trump Tower şi în urma căreia ruşii s-au oferit să furnizeze informaţii compromiţătoare despre Hillary Clinton, relatează Reuters.

VIDEO Vești IMPORTANTE pentru romanii care trebuie sa iși reinnoiasca pașapoartele: Programul de lucru a fost prelungit Șeful Direcției Generale de Pașapoarte, comisar-şef de poliţie Toancă Mirel, a anunțat, sâmbătă, că programul de lucru de la direcțiile de eliberare a pașapoartelor s-a prelungit cu două ore în 30 de județe, măsura fiind valabilă pânnă pe 31 august.“Odată cu creșterea valabilității pașaportului simp ...

Peste patru milioane de lei prejudiciu in mai multe dosare de decontari fictive de servicii medicale Poliţiştii au făcut, în ultimele patru luni, cercetări în 50 de dosare penale privind decontări de servicii şi dispozitive medicale de la casele de asigurări de sănătate, prejudiciul depăşind patru milioane de lei.

Razboi intre clanul Cordunenilor si clanul Tanase: Amenintari cu pistoale si atacuri cu cocktail molotov - VIDEO Un conflict plin de violenta s-a iscat zilele acestea intre doua dintre cele mai cunoscute clanuri din Iasi. Vandam Cons...