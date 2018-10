Decret semnat de Klaus Iohannis: Nicolae Hurduc, numit in functia de ministru al Cercetarii si Inovarii

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 26 octombrie a.c., decretul pentru numireaîn funcția de ministru al Cercetării și Inovării.Nicolae Hurduc s-a născut pe 28 mai 1956. Este inginer chimist şi a absolvit în 1980 Institutul Politehnic din Iaşi - profil Tehnologia Compuşilor Macromoleculari, potrivit Digi 24 În 1993, Nicolae Hurduc a devenit doctor inginer în chimie. Tot în acest an, a fost distins cu Premiul „Gheorghe Spacu'' al Academiei Române.În ultimul deceniu al comunismului, între 1980 și 1984, a lucrat ca inginer la Combinatul de Fibre Sintetice Iaşi.Între 1984-1986 a fost cercetător la Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” din Iaşi. Din 1986 și până în 2001 a lucrat la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi pe posturile de asistent universitar, şef lucrări şi conferenţiar universitar.Anul 2016: Hurduc ocupă funcţia de Decan al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi.În ceea ce privește activitatea lui științifică, a publicat 165 de articole, dintre care 135 în reviste cotate ISI, precum şi 7 cărţi/capitole de carte.În 2009 s-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii Române de Reologie. În 2015 a devenit membru al „Royal Society of Chemistry”.De asemenea, Nicolae Hurduc a fost membru și în comisii internaţionale de evaluare/susţinere a tezelor doctorat la Universitatea Paris 13 (Franţa), Tezpur University (India), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia).Timp de patru ani, între 2012 și 2016, Hurduc a fost și membru în Consiliul General CNATDCU, Preşedintele Comisiei de Chimie. A mai fost director și în cadrul a 25 de granturi si proiecte de cercetare câştigate prin competiţie naţională, mai scrie în cv-ul lui Nicolae Hurduc.Nicolae Hurduc este și membru al Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN), fiind unul dintre cei trei reprezentanți ai României.