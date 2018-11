Deficitul comercial a urcat cu 1,05 miliarde de euro dupa 9 luni; exporturile au crescut cu 9,1% iar importurile cu 9,5%

Deficitul comercial (FOB/CIF) a urcat la 9,95 miliarde de euro, după primele nouă luni din acest an, în creştere cu peste 1,05 miliarde de euro faţă de cel înregistrat în perioada ianuarie - septembrie a anului trecut. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică, exporturile FOB au însumat 50,85 miliarde de euro, după un avans de 9,1% faţă de perioada similară a anului trecut, iar importurile CIF, 60,79 miliarde de euro, în urma unei creşteri de 9,5%. În luna septembrie 2018, exporturile FOB au însumat 5,84 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 6,81 miliarde de euro, rezultând un deficit de 970,9 milioane euro. Faţă de luna septembrie 2017, exporturile din luna septembrie 2018 au crescut cu 5,1%, iar importurile au crescut cu 3,4%. În primele nouă luni ale acestui an, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,4% la export şi 37,9% la import) şi alte produse manufacturate (32,3% la export şi respectiv 30,7% la import). Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada ianuarie - septembrie a fost de 38,98 miliarde euro la expedieri şi de 45,47 miliarde euro la introduceri, reprezentând 76,7% din total exporturi şi 74,8% din total importuri. Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în aceeaşi perioadă a fost de 11,87 miliarde euro la exporturi şi de 15,33 miliarde euro la importuri, reprezentând 23,3% din total exporturi şi 25,2% din total importuri. Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord. Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)