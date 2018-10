Definitivat 2019. Cand va avea loc proba scrisa a examenului

Definitivat 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sustinerea probei scrise a examenului national de definitivare in invatamant se va sustine pe 24 iulie 2019, potrivit calendarului de organizare si desfasurare a acestui examen. Rezultatele vor fi afisate pe 31 iulie 2019, iar contestatiile vor putea fi depuse pana pe 1 august. Afisarea rezultatelor finale, dupa finalizarea contestatiilor, se va face pe 5 august. Citeste si: Intalnire de MAXIM INTERES pentru mii de profesori din judetul Iasi. USLIP Iasi a discutat atat cu deputatul Camelia Gavrila, cat si cu sefa ISJ Iasi, Genoveva Farcas Potrivit unor precizari publicate pe site-ul ISJ, stagiul minim de practica obligatoriu pentru obtinerea definitivarii in invatamant are o durata ...