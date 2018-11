Defrisarea padurii amazoniene din Brazilia a atins cel mai inalt nivel din ultimul deceniu

Distrugerea pădurii amazoniene de pe teritoriul Braziliei a atins anul acesta cel mai înalt nivel din ultimul deceniu, potrivit datelor guvernamentale publicate vineri, principalele cauze fiind exploatarea forestieră ilegală şi defrişarea în scopul extinderii terenurilor agricole, potrivit Reuters.

Imaginile înregistrate din satelit timp de 12 luni până la sfârşitul lunii iulie 2018 arată că 7.900 de kilometri pătraţi de pădure au fost distruşi în regiunea Amazonului, echivalentul a jumătate din teritoriul ocupat de Jamaica. Suprafaţa este cu 13,7% mai mare decât cea înregistrată anul trecut în aceeaşi perioadă.



Defrişarea este una dintre principalele cauza ale încălzirii globale, provocând circa 15% din cantitatea anuală de emisii de gaze cu efect de seră, comparabil cu cantitatea emisă de sectorul transporturilor.



Ministrul mediului din Brazilia, Edson Duarte, a spus într-un comunicat că exploatarea forestieră ilegală este principala cauză a defrişărilor din Amazon. Ministrul a făcut apel la guvern pentru sporirea măsurilor de supraveghere a pădurii.



În statele Pará şi Mato Grosso s-au înregistrat cele mai mari creşteri ale defrişărilor. Mato Grosso este principalul producător de cereale al Braziliei şi înregistrează cea mai mare producţie de soia din ţară.



Observatorul pentru climă din Brazilia, o reţea de organizaţii non-guvernamentale, a precizat într-o declaraţie separată că această creştere nu este surpinzătoare. În plus faţă de exploatările forestiere ilegale, sectorul materiilor prime, aflat în plină dezvoltare în Brazilia, contribuie la distrugerea pădurilor odată cu eforturile fermierilor de a se extinde, se mai spune în declaraţie.



Marcio Astrini, de la biroul local Greenpeace, susţine că guvernul brazilian nu a luat suficiente măsuri pentru a combate defrişările, iar iniţiative recente, precum cea care reduce zonele aflate sub protecţie federală, alimentează distrugerea mediului.



Ambele organizaţii avertizează că defrişările ar putea creşte în continuare pe parcursul mandatului preşedintelui ales Jair Bolsonaro, care va fi învestit în ianuarie. Acesta a criticat dur agenţia braziliană pentru protecţia mediului, iar agricultura este una dintre principalele teme de pe agenda sa politică.



În ciuda creşterilor recente, defrişarea rămâne cu mult sub nivelul înregistrat în anii 2000, înainte ca guvernul brazilian să lanseze o strategie de combatere a distrugerii pădurilor. În 2004, spre exemplu, au fost defrişaţi peste 27.000 de kilometri pătraţi, o suprafaţă de mărimea statului Haiti.



Potrivit oamenilor de ştiinţă, regiunea amazoniană este una dintre cele mai eficiente bariere împotriva încălzirii globale întrucât acţionează ca o ''chiuvetă uriaşă'' care absoarbe emisiile de dioxid de carbon. Jungla amazoniană se remarcă şi prin biodiversitate, aici trăind miliarde de specii care nu au fost studiate încă.