Degetul mic spune totul despre tine! Acesta este cel mai tare test al momentului

Pare greu de crezut, dar se pare ca lungimea degetului mic de la mana poate arata multe despre personalitatea ta! Priveste atent imaginea, alege ceea ce te reprezinta si afla totul despre tine, in doar cateva secunde! Exista o teorie conform careia lungimea degetelor de la maini reflecta caracterul omului. Asa cum acestea sunt diferite la fiecare om in parte, la fel si oamenii sunt foarte diferiti intre ei.

Degetul mic de tip 1

Daca degetul mic este la acelasi nivel cu prima linie a degetului inelar, atunci asta inseamna ca esti o persoana echilibrata. Ai un caracter pasnic si in mod instinctiv te feresti de haos. Esti echilibrat pe toate planurile vietii (emotional, intelectual, sexual etc) si iei mereu decizii calculate, fara sa te pripesti.

Degetul mic de tip 2

Oamenii care au degetul mic mai scurt decat nivelul primei linii de la degetul inelar sunt firi emotionale, sentimentale si foarte sensibile la durerea provocata de cei in din jur. Un astfel de om este intotdeauna gata sa isi lase treburile balta pentru a veni cuiva in ajutor. Daca a permis cuiva sa ocupe loc in inima sa, atunci cu siguranta este pentru toata viata. Insa, daca este tradat sau tratat altfel decat se asteapta, asta ii provoaca o dezamagire totala.

Degetul mic de tip 3

Daca degetul mic este mai sus de nivelul primei linii de la degetul inelar, atunci esti o persoana care mereu ofera extrem de mult. Acesti oameni ies mereu in evidenta datorita bunatatii si nu refuza niciodata sa faca o fapta buna. Sunt persoane care stiu mereu sa pastreze un secret. Unicul lucru pe care il asteapta de la altii este dreptatea si sinceritatea.

