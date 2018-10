deieri-deazi.blogspot.com: Poveste din Tuzla. Fantana Nehibéi

Vă invit să ne continuăm împreună călătoria prin locurile pline de farmec ale României Mari de altădată. Însoțind reporterii interbelici am vizitat împreună Turtucaia – oraşul pictorilor, am citit câteva dintre legendele Cavarnei și poveştile insulei dispărute – Ada Kaleh sau am aflat despre femeile cu crucea tatuată în frunte din Cadrilaterul românesc.