Delegatie a Comisiei Europene, in vizita in Portul Constanta (galerie foto)

„Suntem încântați să ne aflăm astăzi aici, alături de dumneavoastră. Pentru România este extrem de important să aibă această legătură cu întreaga lume, prin Portul Constanța. Ați realizat foarte multe în ultimii ani și sunt convinsă că veți fructifica potențialul extraordinar al portului și în perioada următoare”, a declarat Karla Peijs, european coordinator for the TEN-T Rhine-Danube Corridor.

Karla Peijs, european coordinator for the TEN-T Rhine-Danube Corridor, Dirk Bekers, director INEA, Désirée Oen, policy coordinator DG Move și Cristóbal Millán de la Lastra, head of unit INEA, participă astăzi la o întâlnire cu reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și ai Primăriei Municipiului Constanța.Daniela Șerban, director general al CNAPM Constanța, a adresat oaspeților un cuvânt de bun venit, iar Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța, a amintit despre parteneriatul solid care s-a creat între administrația locală și port în ultimii ani, soldat cu proiecte importante ce vizează creșterea calității vieții tuturor locuitorilor.Vizita va continua cu un tur tehnic al Portului Constanța la bordul navei „Anghel Saligny”.