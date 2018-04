Delegatie a Consiliului Raional Soroca in vizita oficiala la Tulcea. Oaspetii, primiti de presedintele Consiliului Judetean Tulcea (galerie foto)

„Suntem bucuroși că am ales Soroca ca raion cu care să ne înfrățim, avem și un proiect de hotărâre în acest sens în ședința de vineri a Consiliului Județean. Istoria ne leagă, am conchis împreună că această relație nu trebuie să se bazeze doar pe cunoaștere și stat de vorbă. Va trebui să identificăm, la semnarea protocolului, măsuri concrete pe care să le aplicăm în sprijinul Raionului Soroca, pentru că suntem frățiorii mai mari. Sper să nu devină doar o întâlnire sau o înfrățire de protocol. Trebuie să fie un parteneriat concret, pentru că așa merită o înfrățire nu cu o țară prietenă, ci cu o țară soră, cu care trebuie să fim cât mai apropiați.

Noi, în județul Tulcea, chiar dacă suntem la extremitatea țării, suntem oameni calzi, oameni primitori, ne calcă pragul foarte multă lume, care vine către Tulcea, ținând cont de specificul acestuia, faptul că are ce alte județe din țară nu au la un loc: munte, deltă, mare, lucruri unice nu numai în România, ci și în Europa.

Ținând cont de acest cumul de caracteristici, unele comune cu raionul dumneavoastră, se va naște o relație sănătoasă între cele două regiuni. Mi s-au propus mai multe raioane din Republica Moldova, în vederea înfrățirii, am ales Soroca, pentru că m-a izbit sonoritatea istorică. Încă o dată, vă spun bine ați venit la Tulcea, fraților, și sper într-o colaborare foarte bună“, a declarat președintele Horia Teodorescu.