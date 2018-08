Delia a vorbit despre divort: "Sa stai intr-o relatie daca esti nefericit?! Mi se pare deja o crima"

Delia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Delia a declarat ca, din punctul ei de vedere, reste ingrozitor sa stai intr-o relatie nefericita. Cantareata nu ar face asta niciodata. Delia se poate considera o femeie implinita atat pe plan profesional, cat si pe plan personal. Pe langa faptul ca este o cantareata de succes si vocea ei inconfundabila este iubita de milioane de romania, frumoasa artista este casatorita de sase ani cu Razavn Munteanu, cel care ii este alaturi si in cariera. “Mi-a placut foarte mult el. Pur si simplu. Nu am stat sa analizez ce ma atrage. Mi-a placut si lucrurile au venit de la sine in urmatoarele zile, saptamani. Nu a fost nimic complicat. Ne-am placut si a fost momentul potrivit. Relatia noastra a evoluat firesc, ...