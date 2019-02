Delia, in cea mai tandra ipostaza cu sotul ei. Rar se expune asa

Delia prefera sa isi tina mariajul cu Razvan departe de ochii curiosilor, insa, de Ziua Indragostitilor, artista a facut publica o fotorafie inb care apare in ipostaze tandre cu partenerul ei de viata.

De Valentine’s Day, cantareata le-a facut o surpriza fanilor ei de pe retelele de socializare si a postat o imagine in care apare alaturi de sotul ei, Razvan. Delia si Razvan au fost surprinsi intr-un moment plin de tandrete, in timp ce se sarutau.

Este una dintre putine ocazii in care Delia se expune asa in fata admiratorilor ei.

„Oameni frumosi, iubire frumoasa, viata frumoasa”, „Sa fiti fericiti mereu”, „Dragostea nu moare niciodata”, „Doi omanei misto”, „Un cuplu frumos”, „Cel mai frumos cuplu”, „Doi frumosi”, „Norocos barbat”, „Sa va iubiti ca in prima zi”, au reactionat cei care o urmaresc pe Delia pe internet.

Delia, in varsta de 37 de ani, este una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala din Romania. In varsta de 36 de ani, artista are in spate o cariera impresionanta. In perioada 1999-2003 a facut parte din formatia N&D, alaturi de care a scos 4 albume, astfel cunoscand succesul la nivel national. Dupa 2003, in cariera solo, Delia a mai lansat alte 3 albume. In prezent este jurat in cadrul „X Factor', emisiune difuzata de postul de televiziune Antena 1. In plan personal, Delia este casatorita cu Razvan Munteanu din anul 2012.

