Delia rupe tacerea: ‘Nu am sa tac! Rusine pentru aceasta minciuna grosolana’! Scandal in showbiz! . Nimeni nu se astepta la asta

Delia

Cantareata Delia (36 de ani) a reactionat pe Instagram in urma unui articol aparut in presa mondena care afirma ca intre ea si Loredana (48 de ani) au existat anumite rivalitati la Cerbul de Aur.

In articolul incriminat se sustine ca Delia ar fi avut o iesire nervoasa dupa recitalul sustinut la Cerb, pentru ca nu ar fi fost la fel de bine primita de public precum fusese Loredana Groza, cu o seara inainte.

Foc si para, cantareata a tinut sa dezminta cele afirmate in articol, printr-o reactie dura, calificand articolul drept „o minciuna grosolana“. In plus, Delia a povestit si cum au stat de fapt lucrurile.

„Nu-mi doresc sa alimentez aceasta minciuna grosolana dar din respect pt munca noastra si experienta minunata din tot ceea ce a insemnat cerbul de aur,nu am sa tac.Si am sa vorbesc de fiecare data cand “sursele” vor inventa noi “scandaluri”!Rusine pt aceasta fabulatie!Rusine pt ca efectiv nu va pasa de realitate.Rusine pt ca ocupati fiind cu inventiile,nu ati putut observa cum oamenii s au bucurat de un spectacol ,cantand alaturi de mine si stand in picioare pana dupa miezul noptii. Ps !nu mai bagati zazanie intre artisti!La noi nu prea tine #pace”, a scris vedeta.

