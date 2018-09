Demers exploziv dupa protestul magistratilor: Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa raspunda la o intrebare-cheie

Romanian Community Coalition a facut o solicitare oficiala Curtii de Apel Bucuresti sa clarifice daca magistratii protestatari din data de 16 septembrie 2018 au notificat in prealabil instanta ca vor face protest in fata ei si ce pozitie are CAB daca de aici inainte si partile ori alti cetateni vor face proteste pentru dosare in fata institutiei, anunţă preşedintele Coaliţiei, Chris Terhes, pe Facebook.

"In lumina acestui precedent creat de catre acesti judecatori si procurori protestatari care, prin vocea judecatorului Cristi Danilet, sustin ca “nu avem nevoie de autorizație pentru a sta pe scările Curtii” de Apel Bucuresti, va solicitam sa ne comunicati in scris ce pozitie are Curtea de Apel Bucuresti daca de aici inainte si partile dintr-un dosar, impreuna cu familiile si prietenii lor, ori cetatenii interesati de diverse dosare pe rol sau solutionate vor incepe sa faca astfel de proteste pe scarile institutiei dumneavoastra", se arată in solicitare.

Solicitarea a fost facut in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, drept constitutional pe care il are orice persoana de a cerere informatii si/sau lamuriri la orice institutie sau autoritate publica romaneasca.

"Va prezentam ca model solicitarea pe care am adresat-o Curtii de Apel Bucuresti. Daca doriti clarificarea acestei situatii, va invitam si pe dumneavoastra sa adresati o astfel de solicitare Curtii de Apel Bucuresti la adresele de email de mai jos", mai afirmă Chris Terhes.

"Romanian Community Coalition

17 septembrie 2018

Catre

Curtea de Apel Bucuresti

(via email: relatiicab@just.ro, infocabuc@just.ro)

Ref: Notificare prealabila a protestului din fata CAB din data de 16 septembrie 2018

Subscrisa Romanian Community Coalition cu sediul la XXX,

Ca urmare a protestului organizat in data de 16 septembrie 2018 pe scarile din fata Curtii de Apel Bucuresti de mai multi actuali si viitori judecatori si procurori,

In baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, va solicitam sa ne comunicati:

1. Daca respectivii protestatari sau organizatorii lor v-au adus la cunostinta in prealabil ca vor organiza un asemenea protest in fata institutiei dumneavoastra pe data de 16 septembrie 2018.

2. In caz afirmativ, data cand vi s-a adus la cunostinta organizarea protestului si copie dupa notificarea prin care vi s-a adus la cunostinta intentia de desfasurare a protestului.

Unul dintre cei prezenti la acel protest a fost si judecatorul Cristi Danilet care, intrebat fiind de presa daca are autorizatie pentru protest, a spus: “Protestele, în România, nu trebuie autorizate. [...] Când avem o adunare în fața unei instituții publice, nu trebuie autorizare de la nimeni. [...] Noi știm legea mai bine decât știu unii dintre... Nu avem nevoie de autorizație pentru a sta pe scările Curtii. Este un protest? Cu siguranta. Protestăm pentru o justiție independentă, pentru eliberarea justiției de sub pârghiile politice.”

https://www.facebook.com/qmagazineromania/videos/268414864010058/

3. In lumina acestui precedent creat de catre acesti judecatori si procurori protestatari care, prin vocea judecatorului Cristi Danilet, sustin ca “nu avem nevoie de autorizație pentru a sta pe scările Curtii” de Apel Bucuresti, va solicitam sa ne comunicati in scris ce pozitie are Curtea de Apel Bucuresti daca de aici inainte si partile dintr-un dosar, impreuna cu familiile si prietenii lor, ori cetatenii interesati de diverse dosare pe rol sau solutionate vor incepe sa faca astfel de proteste pe scarile institutiei dumneavoastra.

Dorim ca raspunsul se ne fie furnizat in format electronic pe adresa de email XXX.

Cu stima,

Cristian Terhes

Presedinte"