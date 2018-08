Demers INCENDIAR al unui avocat: Se cere in INSTANȚA anularea protocoalelor unor instituții din sistemul judiciar cu SRI

Avocatul Laura Vicol susține că lucrează la o acțiune pe care ar urma să o depună în instanță în luna septembrie, vizând anularea protocoalelor. Anterior, voci din sistemul judiciar, inclusiv ministrul Justiției, au declarat că este necesar ca protocoalele cu SRI să fie declarate ilegale de o instanță pentru a se putea lua măsuri.

"Am demarat deja actiunea care va viza toate protocoalele desecretizate pana acum. Pana n-o sa avem o hotarare judecatoreasca cu privire la toate aceste protocoale, deocamdata vorbim despre simple speculatii facute pe interpretari ale legii de mine si de alti avocati. Lucrez la actiune (inca nu am terminat-o) si vreau s-o depun la inceputul lui septembrie in contencios, pentru ca aceste protocoale degeaba am aflat despre ele si le comentam cu totii – ele trebuie anulate in instanta, pentru ca cei care au avut dosare facute in baza acestor protocoale sa aiba sansa la o judecata dreapta. Degeaba ne bucuram ca aceste protocoale au fost deconspirate si denuntate, atata vreme cat o instanta judecatoreasca nu le anuleaza", a declarat Laura Vicol pentru luju.ro.