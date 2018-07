Demi Moore, glume pe seama lui Bruce Willis: A primit rolul din „Pulp Fiction” dupa ce a fost in camera de hotel a lui Weinstein

Actriţa Demi Moore a fost invitat supriză al programului „The Comedy Central Roast of Bruce Willis”, unde a făcut mai multe glume pe seama fostului ei soţ, actor cunoscut din filme ca „Die Hard” şi „The Sixth Sense”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); După ce a fost prezentată de actorul Joseph Gordon-Levitt, ea l-a întrebat pe Willis: „Eşti surprins?”. „Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Demi Moore. Am fost căsătorită cu Bruce în perioada în care a făcut primele trei filme din seria «Die Hard», ceea ce este logic, pentru că ultimele două au fost proaste. (...) Mă gândesc la mariajul nostru ca la «The Sixth Sense». Erai mort tot timpul”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Moore, în vârstă de 55 de ani, a spus că Willis a fost distribuit în „Pulp Fiction” (1994, r. Quentin Tarantino), produs de Harvey Weinsten, după ce a vizitat camera de hotel a acestuia. „Eram căsătoriţi de aproape 12 ani, iar asta înseamnă 84 în ani Willis”, a spus ea înainte de a adăuga: „Am fost acolo pentru unele momente speciale - deschizătoare de drumuri”. Moore a continuat: „Bruce a avut momentul culminant al carierei cu «Pulp Fiction» şi părea ciudat la acel moment - acest mare actor al filmelor de acţiune să joace într-un film independent. Dar Bruce s-a dus la hotelul lui Harvey Weinstein şi nu ştiu. S-a întors legănând acel ball gag (jucărie sexuală, n.r.) şi mi-a spus: Am primit rolul”. În ciuda subiectului controversat, Willis a părut să fie amuzat de gluma făcută de Demi Moore, pe care a aplaudat-o. Zeci de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, iar fostul producător este implicat ...