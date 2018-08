DEMISIA lui Liviu Dragnea: Anuntul care CUTREMURA PSD! 'E adevarat! Partidul a ajuns la 25%'

Liviu Dragnea

Senatorul si fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu a lansat un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea. Ea a precizat ca demisia sefului PSD este solutia pentru salavarea partidului care s-ar fi prabusit in sondaje.

"Poate fi solutie de maturitate politica. Nu spun asta pentru ca il urasc sau pentru ca imi e nesuferit, ci, pentru ca, in acest moment trebuie salvata guvernarea tarii si salvat partidul.Am vazut un sondaj, daca rezultatele sunt adevarate, PSD a ajuns la 25%. E inacceptabil dupa un an si jumatate. De la 45% la 25% e mult prea mult. Ceva ne-a adus aici, ceva sau cineva. Fara indoiala PSD a avut guverne mult mai performante. Si acum poate face cel putin trei guverne performante", a declarat Ecaterina Andronescu la Digi24.

Declaratiile Ecaterinei Andronescu au loc in contextul in care a transmis o scrisoare deschisa in care solicita demisia lui Liviu Dragnea.

