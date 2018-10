DEMISIE cu rasunet la Compania de Aeroporturi București

Cristian Bușoi ataca virulent Guvernul Dancila: Nu a ințeles nimic! Cristian Bușoi, membru al Parlamentului European din partea PNL, se declară dezamăgit de atitudinea oficialilor români î ...

Un profesor de Istorie de la Liceul German din Sebeș a lovit un elev de clasa a V-a in timpul orei! Caz șocant la Liceul German din Sebeș! În timpul orei de istorie un elev a fost „corectat" de profesor cu o palmă peste față. Se pare că elevul de clasa a V-a l-ar fi înjurat pe dascălul care nu ar mai fi suportat jignirile. Scenele violente au avut loc marți, 2 octombrie, la clasa a V-a.

Laurențiu Rebega il PALMUIEȘTE pe Dragnea: E VINOVAT pentru criticile aduse Romaniei la PE! EXCLUSIV Europarlamentarul Laurențiu Rebega – membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni – susține, în exclusiv ...

Cabral Ibacka a acceptat provocarea! A mers la un curs de naștere: "E bine sa știm cu toții ca scurgerile vaginale sangeroase dureaza 8 zile " Andreea și Cabral Ibacka sunt extrem de fericiți că vor deveni părinți, cei doi își doreau asta de foarte multă vreme, iar acum visul lor va deveni realitate. Și pentru că momentul venirii pe lume a bebelușului se apropie încet- încet, bărbatul a acceptat provocarea lansată de soția lui și a mers la un curs

Țigarile se scumpesc in Romania! Decizia Uniunii Europene! România este obligată să transpună Directiva 64/2011 a Comisiei Europene, cu privire la acciza impusă pentru țigarete. Această impunere va conduce către o creștere a prețului țigărilor.(CITEȘTE ȘI: SEXOASA BILIONARA L-A ZĂPĂCIT DE CAP PE "SULTANUL MUȘAMALELOR"!) Prețul mediu ponderat trebuie să fie de 60%, însemnând o creștere de 1-2%. România și alte state din Europa

Dan, despre interventia Vioricai Dancila: A fost pozitia unui roman adevarat care-si apara tara Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a catalogat intervenţia Vioricăi Dăncilă drept "poziţia unui român adevărat care-şi apără ţara", precizând că premierul a adoptat o atitudine corectă atunci când a lăudat Jandarmeria Română în Parlamentul European.

Senatul a prelungit termenul de dezbatere, de la 45 la 60 de zile, pentru parteneriatul civil Senatul a prelungit, miercuri, termenul de dezbatere pentru pentru iniţiativa privind parteneriatul civil, de la 45 la 60 de zile. Proiectul iniţiat de deputatul independent Oana Bîzgan, vizează „oferirea unei protecţii juridice pentru cuplurile care nu doresc să îşi schimbe statutul civil”.

Toader anunta o posibila ordonanta de urgenta care sa CORELEZE legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că va discuta cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia şi că are câteva soluţii pentru o posibilă ordonanţă de urgenţă ca să coreleze legile justiţiei cu recomandările acestora.

Indicele Robor la trei luni a crescut la 3,16% Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,16%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR), informează news.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează d ...