Demnitar din Guvernul Romaniei, incident cu Poliția, dupa ce ar fi distrus o mașina in trafic. Surse: era sub influența alcoolului

Secretarul general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Marcel Evelin Hristu, a fost protagonistul unui scandal cu poliția. Potrivit unor surse convergente, secretarul general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Marcel Evelin Hristu, a fost reținut, luni dimineață, de un echipaj al Secției 4 Poliție, pentru că ar fi distrus o mașină pe The post Demnitar din Guvernul României, incident cu Poliția, după ce ar fi distrus o mașină în trafic. Surse: era sub influența alcoolului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.