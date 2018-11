Democrații anunța startul razboiului cu Trump in congresul SUA

Șeful unei campioane din Liga I a organizat o orgie, iar prostituatele i-au facut plangere la Poliție! Motivul e halucinant… Mega-scandal în fotbalul din România! Șeful unei campioane din Liga I ar fi organizat o orgie, iar prostituatele i-au făcut plângere la Poliție. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Motivul pentru care oficialul a ajuns în fața oamenilor legii este halucinant și are legătură cu banii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1, vă prezintă, în exclusivitate, […] The post Șeful unei campioane din Liga I a organizat o orgie, iar prostituatele i-au făcut plângere la Poliție! Motivul e halucinant… appeared first on Cancan.ro.

Soțul cunoscutei cantarețe confirma "ruptura": "Am bagat divorț!" La aproximativ o lună de când și-au unit destinele și au avut o nuntă cu sute de invitați, ginerică a înaintat actele de divorț. Vorbim despre cântăreața Bianca Rus, cea care, la începutul anului, și-a tăiat stomacul și a slăbit 40 de kilograme ca să fie o mireasă suplă. Scandalul ar fi început chiar la […]

EBA face vizite incognito la… salonul de infrumusețare! Multe mame „cu normă întreagă" spun că nu mai găsesc timp pentru răsfățul personal. Există însă și fericite contraexemple. Cum este Elena Băsescu, fiica fostului președinte, pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a întâlnit-o în vizită la un cabinet de cosmetică, "camuflată" toată în negru. La începutul lunii iunie, […]

Rareș Bogdan a recunoscut: A fost ofertat de doua televiziuni La revenirea sa în platoul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rareș Bogdan a dezvaluit ca în perioada în care a fost suspendat, după conflictul avut cu Cosmin Gușă, a fost ofertat direct de două televiziuni.„ Mulțumesc celor două televiziuni care mi-au făcut oferte. Locul meu este la Re ...

Generalul Aviv Kochavi, noul sef de stat major al armatei israeliene Guvernul israelian a oficializat duminică numirea în postul de şef de stat major a generalului Aviv Kochavi, potrivit unei surse guvernamentale, relatează AFP. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS */ ...

Ucraina acuza Rusia ca a deschis focul asupra navelor sale in Marea Neagra Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, l...

Detinut, evadat din Penitenciarul Pelendava. Ce pedeapsa executa Un bărbat condamnat la trei ani de închisoare pentru furt a evadat de la Penitenciarul Pelendava, relatează Digi 24. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 18 30 cu privire la faptul că un bărbat de 36 de ani, din Moțăței, a evadat din Penitenciarul Pelendava. El era condamnat la exec ...

Crypto monedele se prabușesc: Pierderi de 700 de miliarde de dolari! Marea prăbuşire a crypto monedelor din 2018 tocmai a culminat cu cea mai slabă săptămână, cu pierderi totale de 700 de miliarde de dolari, după ce Bitcoin a căzut aproape la 4.000 de dolari, iar majoritatea monedelor virtuale s-au prăbuşit vineri, comentează Bloomberg

Targoviste. O tanara și-a injunghiat iubitul in gat O tânără în vârstă de 20 de ani, din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, şi-a înjunghiat iubitul în picior şi în gât, după o ceartă pornită, duminică, pe fondul consumului de alcool, informează Mediafax.