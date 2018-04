google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Denia celor 12 Evanghelii din Joia Mare si obiceiul nodurilor! Ce se face in Joia Mare: Ouale vopsite in aceasta zi nu se strica tot anul! Cui se spala picioarele! Saptamana Mare: Denia celor 12 Evanghelii Credinciosii ortodocsi merg in aceasta seara la slujba Deniei din Joia Mare. Acum se citesc cele 12 Evanghelii care alcatuiesc un tablou complet al suferintelor Mantuitorului, culminand cu rastignirea si moartea Sa pe Cruce. Slujbele din Saptamana Mare, numite denii, sunt cele mai iubite de credinciosi, pentru ca se tin seara, dupa ce acestia termina ziua de lucru, dar si pentru ca au o insemnatate deosebita. Practic, prin cele 12 pericope evanghelice ce vor fi citite de preoti se zugravesc suferintele prin care a trec ...