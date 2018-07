Denis Alibec și-a gasit echipa. Unde a ajuns fostul atcant al FCSB

Andreea Mantea și Victor Slav au prezentat ultima emisiune Wowbiz din acest sezon, amândoi fiind copleșiți de emoție și tristețe. Bruneta nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi, însă a mărturisit că o să aibă mai mult timp pentru fiul ei, David. “Am un nod in gat. Doamnelor si domnilor, iata ca […] The post Victor Slav a recunoscut ceea ce toată lumea bănuia: ”Eu și Andreea Mantea avem o chimie” appeared first on Cancan.ro.

Trupul unui nou-născut a fost găsit la bordul unui avion al companiei aeriene AirAsia. Descoperirea macabră a fost făcută în timp ce piloții aeronavei se pregăteau să aterizeze în New Delhi, au anunțat oficialii companiei într-un comunicat, potrivit jurnaliștilor de la The Independent. Polițiștii suspectează că bebelușul s-a născut mort, iar în urma cercetărilor făcute […] Descoperire înfiorătoare la bordul unui avion AirAsia! Un nou-născut a fost găsit mort în toaletă cu hârtie igienică în gură