Denis Draguș a debutat la naționala in meciul cu Serbia: 'E visul meu de cand m-am apucat de fotbal, il traiesc acum'

Denis Drăguş (19 ani) trece prin cele mai frumoase clipe ale scurtei cariere de fotbalist. Debutat de Cosmin Contra în infernul de la Belgrad, a stat pe teren timp de 60 de minute, iar la finalul partidei a vorbit despre ce înseamnă pentru el prima apariţie sub tricolor, scrie Mediafax.

Chemat pentru a reprezenta o soluţie în plus pentru postul de atacant, Drăguş a fost trimis în flancul stâng ca urmare a unei uşoare accidentări a lui Alex Mitriţă, iar vestea a venit chiar în ziua meciului: "A fost un meci special, îi mulţumesc lui Mister că mi-a dat şansa să debutez. Sper să nu dezamăgesc şi să vin în continuare la naţională. Mister mi-a spus că voi fi titular azi, înainte de masă, vă daţi seama că am fost emoţionat. Nu am apucat să vorbesc cu domnul Hagi, dar cred că se bucuă pentru noi. Sper să arăt în continuare de ce sunt în stare. Este un ritm ridicat, nivelul e foarte mare, ne bucurăm că am reuşit să jucăm de la egal la egal cu ei şi că sumele de transfer sunt doar nişte cifre", a spus tânărul vârf al Viitorului, pentru ProTV, la finalul meciului de la Belgrad.

Din postura puştiului care trăieşte marele vis încă de la 19 ani, Drăguş a dezvăluit ce i-a spus Contra înaintea primei apariţii în 11-le de start al României: "Domnul Contra mi-a dat încredere, mi-a spus să am curaj, personalitate, să fac ce ştiu, pentru că am calitate. E visul meu de când m-am apucat de fotbal, îl trăiesc acum. Nu cred că mă va schimba, nu are de ce, pentru că rămâne doar un moment frumos dacă nu continui la fel", a încheiat Drăguş.