Denise Rifai il pune la punct pe ministrul de Finante: Nu mai aveti ce investiga!

Cătălin Moroșanu, unul dintre cele mai iubite personaje de la noi din țară, s-a ”dezlănțuit” de curând în NUBA, cel mai luxos club din Mamaia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care, cu siguranță, vor cutremura showbiz-ul. (Console si accesorii gaming) Cel supranumit ”Moartea din Carpați” a fost filmat în toiul […] The post A divorțat Cătălin Moroșanu?! appeared first on Cancan.ro.