Denunt incendiar facut de Sorin Rosca Stanescu: "Au fost executati politic foarte multi oameni"! Cum arata plangerea penala facuta de jurnalist

Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a fost prezent, marti, la Parchetul General, unde a facut o serie de denunturi ce arunca scena politica din Romania in aer. "Marti, la ora 12.00, voi face declaratii grave la intrarea in Parchetul General al Romaniei. Voi fi insotit de avocatul Dan Chitic. Voi anunta ca am devenit, incepand din acea zi, denuntator. Ce denunt voi depune la Parchetul General? Veti afla marti", a anuntat Sorin Rosca Stanescu in comunicatul citat. Cele mai importante declaratii facute de jurnalistul Sorin Rosca Stanescu I-am denuntat pe toti cei care au responsabilitate in gandirea, infapuirea si aplicarea protocoalelor. In primul rand intre parchetul general si SRI. Peste 66 de protocoale incheiate ...