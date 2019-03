Denzel Washington: „Puneti-L pe Dumnezeu pe primul loc in tot ceea ce faceti”.

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cati dintre noi nu ne-am simtit mai puternici si plini de viata, atunci cand am primit sfaturi de la cineva care a reusit in viata? Mai ales de la cineva cum este marele actor Denzel Washington… Recunscut fiind, ca o persoana cu mare credinta in Dumnezeu, a fost rugat sa spuna cateva cuvinte la incheierea anului universitar, in cadrul unei universitati prestigioase din SUA. IATA CE A SPUS DENZEL LEGAT DE CREDINTA SI DUMNEZEU: “In tot ceea facem, trebuie sa il punem pe Dumnezeu pe primul loc. Tot ceea ce am, tot ceea ce am reusit sa fac in viata, succesul meu, viata mea, totul i se datoreaza lui Dumnezeu. TOTUL ESTE DIN MILA LUI DUMNEZEU… Acum 40 de ani, terminam facultatea iar notele mele nu erau deloc groz ...