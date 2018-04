Departamentul de Stat al SUA: Romania nu a reușit sa atinga standardele UE privind inchisorile

ShareTweet Inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand mai putin de 43 de metri patrati 4 metri patrati de spatiu pentru fiecare detinut, se arata in Raportul de tara privind Drepturilor Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ziare.com In luna iulie, aproximativ 24.813 de persoane erau inchise in inchisori care aveau o capacitate de doar 18.127 de detinuti. Potrivit raportului, presa a relatat ca gardienii aveau un comportament violent fata de prizionieri, iar uneori detinutii isi agresau colegii. In septembrie, 128 de plangeri au fost depuse impreuna cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, in care personalul inchisorilor ea acuzat pentru abuzuri si incalcarea drepturilor detinutilor. Prizonierii pot, de asemenea, sa completeze plangeri cu ajutorul procurorilor. Raportul adauga ca un numar mare de prizioneri nu au primit suficienta atentie medicala, iar calitatea mancarii servite era slaba. In unele inchisori inca nu exista incalzire sau aer conditionat, majoritatea fiind foarte aglomerate. ShareTweet