Deplasarile parlamentarilor in strainatate, platite din bani publici. Ce suma a "zburat" din vistieria statului

Parlamentari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deplasarile in strainatate ale parlamentarilor au costat, in prima jumatate a anului, aproape jumatate de milion de euro. Banii publici au acoperit transportul, cazarea si diurna alesilor la numeroase evenimente oficiale, printre care si festivaluri folclorice. Parlamentarii au avut, in total, in primele sase luni ale acestui an 175 de deplasari. Toate acestea au costat peste 430.000 de euro. Printre tarile in care au ajuns cel mai des in 2018 se numara Franta, acolo unde alesii au fost de 24 de ori. Lista continua cu 19 deplasari in Belgia, 10 in Germania si 8 in Italia. Cu ocazia unor intalniri oficiale, parlamentarii au vizitat si destinatii exotice precum: Egipt, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Qatar ...