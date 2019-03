Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: In caz de referendum și alegeri organizate simultan, sectiile de votare sunt aceleași

''In situația in care au loc simultan alegeri europarlamentare și un referendum, acestea sunt organizate in aceleași secții de votare, cu aceleași birouri de secții de votare, diferite fiind doar listele electorale, întrucât sunt alegători care optează doar pentru un singur scrutin. Acestea sunt prevederile Legii 31/2000, cu modificările și completările ulterioare, capitolul IV, art 15(1), aliniatele 1 și 2. Prin urmare, anunțul făcut de PSDragnea, ca legea obliga la secții de votare diferite este o mare minciuna și o încălcare flagranta a legii. Pentru a face secții de votare diferite, PSDragnea va promova, foarte probabil, o Ordonanța de urgentă, prin care sa modifice legea in vigoare, in speranța ca vor deruta alegătorii. Romanii trebuie sa știe ca PSDragnea este hotărât ca in ziua alegerilor sa-i trimită la doua sectii, sau doar la cea de europarlamentare, pentru a împiedica tot mai posibilul referendum anunțat de președintele României, Klaus Iohannis.

PNL solicita PSDragnea și lui Mircea Draghici sa nu promoveze acest OUG, pentru ca democrația se stabilește prin vot, nu prin jocuri murdare, care pot avantaja PSD. Iar dacă tot clamează ca sunt buni, cei de la PSD sa ai a curajul sa vina in fata electoratului, cu alegeri corecte, in spiritul și litera legii. Doar lasii fug din PSD de consultarea romanilor, cele mai democratice instrumente fiind referendumul și alegerile libere!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.