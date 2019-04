Deputat PNL ingroapa zvonurile privind transferul la Tariceanu

Un deputat PNL neagă zvonurile privind negocieri cu formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu pentru un transfer la ALDE înainte de europarlamentare.

”Nu am nicio dorință, nici un proiect și nici nu mi-a propus nimeni să trec la… și nici nu m-a contactat nimeni, nici de la ALDE, nici de la alt partid. Știu, ca filozofie, că viața e mai scurtă decât credem noi, iar lucrurile trebuie sa le faci la timpul lor, eu am facut ca generatie de politician ce am putut, acum trebuie sa vina alta generatie. Nu plec la niciun ALDE. Nu mă întorc nici la Buzău, eu stau la București” , a spus Cezar Preda, citat de presa locala.

Cezar Preda s-a numărat printre liberalii care au criticat conducerea partidului, anului trecut, pentru poziționarea la referendumul pentru redefinirea familiei.

Deputatul spunea la RFI că „Partidul Naţional Liberal se duce într-o direcţie greşită. Românii au nevoie de soluţii, românii nu au nevoie de o politică a anilor ’96-2000, pentru că politica ’96-2000 pentru dreapta românească a însemnat începerea dezastrului, dispariţia PNŢCD-ului. Acum, PNL-ul dacă nu-şi revizuieşte foarte rapid oportunitatea de a conduce România, de a arăta românilor că poate conduce România cu soluţii, degeaba jucăm ping pong cu Dragnea e de vină, Dragnea este un hoţ, Dragnea este un nenorocit, asta vede fiecare cetăţean”.

