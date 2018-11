Deputat USR: Vor putea fi eliminati magistratii incomozi. Iordache (PSD): Eu dau credit total CSM

Cine crede ca va scapa dupa decizia Curții Constituționale? Dosare mari care au făcut celebră în întreaga lume lupta anticorupție din România ar putea fi rejudecate după decizia Curții Constituționale. Citește mai departe...

Oprea, despre moartea politistului Gigina: Un accident rutier speculat politic, pentru ca sa plecam de la guvernare Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat, miercuri, ca dosarul in care a fost trimis in judecata in legatura cu moartea politistului Bogdan Gigina este un dosar in care un accident rutier "a fost speculat politic".

SF. MIHAIL SI GAVRIIL. Care este semnificatia numelui GABRIEL si cum sunt persoanele care-l poarta MIHAIL ŞI GAVRIL. Pe 8 noiembrie este marele praznic al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, numiţi în tradiţia românească şi Sfinţii Voievozi ai oştirilor cereşti. Iată care este semnificaţia numelui GABRIEL. Citește mai departe...

Meteo: E din ce in ce mai frig, mai ales noaptea Vremea se va mentine oarecum la fel in urmatoarea perioada in tara in timpul zilei, insa in timpul noptii temperaturile vor fi usor mai scazute.

HOROSCOP 8 noiembrie 2018. In sfarșit, a ieșit soarele și pe strada ta HOROSCOP 8 noiembrie 2018. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 8 noiembrie 2018. Citește mai departe...

Doi avocați din Baroul București, judecați pentru trafic de influența Potrivit DNA, în decembrie 2012, avocatul Şaim Cristian a pretins şi primit de la o persoană care era judecată în stare ...

Iohannis a luat la ținta Guvernul Șeful statului a afirmat, între altele, că lipsa de viziune, de anticipaţie şi de prevedere în planul finanţelor publice este evidentă atunci când prognoza de creştere economică ajunge să fie ratată. Citește mai departe...

Marturia cutremuratoare a unui angajat de la Filarmonica Oltenia, unde Florin Busuioc a susținut ultimul spectacol. "Am incercat sa-i oferim aer, sa-l…" Florin Busuioc a făcut infarct la scurt timp după reprezentația pe care a susținut-o la Craiova. A fost resuscitat minute bune, după care a fost transportat la spitalul din oraș, unde a fost operat. Ulterior, a fost adus la București, cu un elicopter, și internat la Fundeni. Imediat după terminarea spectacolului, Florin Busuioc s-ar fi […]

Șoc pe scena politica: DNA cere incuviințarea urmaririi penale pe numele lui Tariceanu Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu este urmărit penal de procurorii DNA, Brașov. Tăriceanu este acuzat de m ...