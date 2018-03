Deputata Nadia Savcenko a intrat in greva foamei! De ce a recurs la un asemenea gest

Nadia Savcenko google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters. Savcenko, fost pilot de elicopter care a facut inchisoare in Rusia ca prizonier de razboi, a fost retinuta joi la Kiev. Autoritatile ucrainene o acuza ca a planuit un atac asupra parlamentului in care ar fi urmat sa foloseasca grenade si arme automate. De la intoarcerea in Ucraina, Savcenko a fost un critic frecvent si dur al actualei administratii de la Kiev. Ea spune ca autoritatile ar fi inscenat planul de lovitu ...