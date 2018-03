Deputatii au respins cererea lui Klaus Iohannis de revizuire a unei importante legi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Veste importanta pentru toti profesorii! Este vorba de bani Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de voturi "pentru", 85 "impotriva" si 4 abtineri. In urma respingerii cererii de reexaminare, proiectul de lege ramane neschimbat, asa cum a fost votat anterior in Camera Deputatilor si Senat. Tudorel Toader face lumina in cazul extradarii lui ...